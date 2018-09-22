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Su Kesintisi 5 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Ocak 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 5 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 5 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 5 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 5 Ocak 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

5 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.01.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.01.2021 17:00:00
Detay: GÜDÜL YUKARI MAHALLE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPIMI DEVAM EDEN PARK İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİ İLE İNŞAAT ALANINDA BULUNAN DAGITIM ŞEBEKE HATTI OLURLU DEPLASE ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR 09:00 17:00 SAATLERİ ARASINDA
Etkilenen Yerler: GÜDÜL MERKEZ YUKARI MAHALLE EMİRLER MAHALLESİ AŞAGI MAHALLE YENİ MAHALLE

 

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.01.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 5.01.2021 19:00:00
Detay: Mamak ilçesi lalahan istasyon mahallesi ni besleyen Q400 lük depo bakım ve depo içi temizliği yapılacağından
Etkilenen Yerler: Kesintiden etkilenen yerler.lalahan İstasyon ile karşıyaka mahallelerin alt kotları

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.01.2021 21:00:00
Tamir Tarihi: 5.01.2021 08:00:00
Detay: Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yapılacak olan içme suyu şebeke hattı bağlantı çalışması nedeni ile 04.01.2021 Pazartesi günü 21:00 ile 05.01.2021 Salı günü 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi bir kısmı , Zafer Mahallesi bir kısmı

 

AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.01.2021 18:00:00
Tamir Tarihi: 5.01.2021 17:00:00
Detay: Ayaş Gökler Mahallesi Kümeevlerini besleyen 160' lık içme suyu terfi hattına Polatlı ilçesi 1200'lük boru hattı döşeme çalışması esnasında zarar verilmiştir bu sebepten dolayı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Gökler Mahallesi tamamı

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.01.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 5.01.2021 10:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ' NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN OLUŞAN ABONE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ NİN VE CUMHURİYET MAHALLESİ NİN BİR KISMI

 

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