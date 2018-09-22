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Su Kesintisi 5 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Şubat 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 5 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 5 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 5 Şubat 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 5 Şubat 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

5 Şubat 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.02.2021 18:10:00
Tamir Tarihi: 5.02.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesinde bulunan Hidrofor Motor Arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Emek caddesi 101-102-103-104.ncü sokaklar.

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.02.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 5.02.2021 10:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Saray Cumhuriyet Mahallesi, Karyağdı Mevkiinde meydana gelen 75'lik PVC içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle 2 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Saray Cumhuriyet Mahallesi Karyağdı Mevkii etkilenecektir.

 

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