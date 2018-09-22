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Su Kesintisi 5 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Temmuz 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 5 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 5 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 5 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 5 Temmuz 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

5 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.07.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 5.07.2020 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 05.07.2020. 10:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 05.07.2020 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : ŞEHİTLİK MAHALLESİ YILDIZTEPE SOKAK TA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR ETKİLENECEK YERLER:ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ (YILDIZTEPE SİTESİ VE CİVARLARI)
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ (YILDIZTEPE SİTESİ VE CİVARI)

 

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