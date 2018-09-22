Su Kesintisi 6 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 6 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 6 Aralık 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
6 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI
Arıza Tarihi: 6.12.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 6.12.2021 15:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmı, Yeni Mahallesi Bir Kısmı
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 6.12.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 6.12.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU CAD SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTİNDA OLUSAN ARİZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU SOKAK VE BİR KISMI
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