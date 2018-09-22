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Su Kesintisi 6 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ekim 2019 Pazar Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 6 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 6 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 6 Ekim 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

6 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 6.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2019 12:00:00
Detay: Polatlı ilçesi Mehmet akif mah girne sokak oluşan su şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Mehmet akif deveci kısmı

  • ETİMESGUT su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 6.10.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 6.10.2019 15:00:00
Detay: Ø 150 LİK ŞEBEKE HATTINDAN KAYNAKLI SU ARIZASI
Etkilenen Yerler: AYYILDIZ MAH 1630 CAD İLE 1614 CAD KÖŞE OGUZLAR MAHALLELERİNİN GENELİ ETKİLENİYOR VE TOPCU MAH 1558 CAD ETİLENİYOR

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2019 19:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

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