Su Kesintisi 6 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 6 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 6 Ekim 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
6 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.10.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 6.10.2020 13:00:00
Detay: Ayaş Ortabereket Mahallesi içme suyu deposunda temizlik çalışması yapılacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Ortabereket Mahallesi
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2020 17:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ NASUHPAŞA MAHALLESİ ANKARA İSTANBUL CADDESİ (D-140 KARAYOLU)ADRESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİ İLE (90 PVC HAT)PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: HACIBEY MAHALLESİ - NASUHPAŞA MAHALLESİ - YAZI MAHALLESİ - ATATÜRK MAHALLESİ - ALİAĞA MAHALLESİ
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.10.2020 08:55:00
Tamir Tarihi: 6.10.2020 14:00:00
Detay: GÖLBAŞI GÖKÇEHÜYÜK MAHALLESİ HAYMANA YOLU ÜZERİNDEKİ Q280 LIK BORU ARIZASI NEDENİ İLE
Etkilenen Yerler: GÖKÇEHÜYÜK MAHALLESİ İKİZCE MAHALLESİ VE CİVARI
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.10.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 6.10.2020 12:30:00
Detay: Detay: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ TURAN KANBERLİCADDESİ NDE YENİ ABONE BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILDIĞI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ BİR KISMI
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