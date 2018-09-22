Su Kesintisi 6 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 6 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 6 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
6 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 6.10.2021 08:10:00
Tamir Tarihi: 6.10.2021 17:00:00
Detay: Elmadağ ilçesi Hisar Köyden Ediğe terfi istasyonuna gelen 500 lük Duktil borudaki arızadan dolayı istasyonlardaki çalışma durduruldu. Bu sebepten dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ.MH.
AKYURT
Arıza Tarihi: 6.10.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 6.10.2021 13:45:00
Detay: AKYURT GALABA MAHALLESİ 2 . NOLU SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI 2 SAAT SUSUZLUK YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: GALABA MAH GENELİ
AKYURT
Arıza Tarihi: 6.10.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 6.10.2021 15:40:00
Detay: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ KARAÇAM SOK VE KÖFEZ SOKAK KÖŞEDE ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN 90LIK PVC BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI 6 SAAT SUSUZLUK YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ GENELİ
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