  • BIST 1.378,150
  • Altın 501,49
  • Dolar 8,8980
  • Euro 10,2850
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Su Kesintisi 6 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 6 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 6 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte  6 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 6.10.2021 08:10:00
Tamir Tarihi: 6.10.2021 17:00:00
Detay: Elmadağ ilçesi Hisar Köyden Ediğe terfi istasyonuna gelen 500 lük Duktil borudaki arızadan dolayı istasyonlardaki çalışma durduruldu. Bu sebepten dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ.MH.

AKYURT

Arıza Tarihi: 6.10.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 6.10.2021 13:45:00
Detay: AKYURT GALABA MAHALLESİ 2 . NOLU SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI 2 SAAT SUSUZLUK YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: GALABA MAH GENELİ

AKYURT

Arıza Tarihi: 6.10.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 6.10.2021 15:40:00
Detay: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ KARAÇAM SOK VE KÖFEZ SOKAK KÖŞEDE ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN 90LIK PVC BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI 6 SAAT SUSUZLUK YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ GENELİ

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arslan, "Amacımız Gençleri Dahil Etmek06 Ekim 2021 Çarşamba 00:02
  • Ankara hava durumu 30 Eylül 202105 Ekim 2021 Salı 12:04
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 5 Ekim 2021 – ASKİ05 Ekim 2021 Salı 11:39
  • Su Kesintisi 5 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ05 Ekim 2021 Salı 11:25
  • Elektrik Kesintisi 5 Ekim 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ05 Ekim 2021 Salı 10:59
  • Camimiz Yenilensin05 Ekim 2021 Salı 00:02
  • Arızalı Asansör Tepki Çekiyor05 Ekim 2021 Salı 00:02
  • Altındağlı Vatandaşlardan İşgaliye Tepkisi05 Ekim 2021 Salı 00:01
  • Kalecik'te çiftçiye destek04 Ekim 2021 Pazartesi 00:02
  • Herkes ölçülü davransın04 Ekim 2021 Pazartesi 00:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti