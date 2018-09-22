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Su Kesintisi 6 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Mart 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 6 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 6 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 6 Mart 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

Bugün İçerisinde Planlanan kesinti bulunmamaktadır.

 

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