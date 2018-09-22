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Su Kesintisi 6 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 6 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 6 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.05.2020 06:00:00
Tamir Tarihi: 6.05.2020 12:00:00
Detay: Yakupabdal mahallesi kümeevleri Küba cami ve çevresinde yeni döşenen PE110 ve Ø75’lik temiz su borularının branşman bağlantıları yapılması için planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi tamamı

 

KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.05.2020 07:00:00
Tamir Tarihi: 7.05.2020 10:00:00
Detay: DEĞİRMENKAYA MAHALLESİNDE SONDAJ KUYUSUNUN BOZULMASI SONUCUNDA SU SORUNU VARDIR.KUYUYA ULAŞIM SORUNU YAŞANMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMEMEKTEDİR.
Etkilenen Yerler: DEĞİRMENKAYA MAHALLESİ

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.05.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 6.05.2020 11:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİ ŞEHİT SEZAİ META CADDESİ ’NDE ALT YAPI KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İMALATI YAPAN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN Ø75 PVC DAĞITIM ŞEBEKE HATTI PATLATILDIĞINDAN DOLAYI İÇMESUYU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.05.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 6.05.2020 12:30:00
Detay: Yenimahalle ilçesi Yakacık Mah. Bağlar mevkii pe100 ø90 Dağıtım hattı içme suyu şebeke tesisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Yakacık Mah. Bağlar _ Oyuklu mevkii

 

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