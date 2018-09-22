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Su Kesintisi 6 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Ocak 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 6 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 6 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 6 Ocak 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • AKYURT SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 6.01.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 6.01.2020 13:00:00
Detay: Polatlı ilçesi Şentepe mahhalesi kocayusuf caddesi oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Şentepe mahallesi Esentepe mah yeni mah

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 6.01.2020 02:00:00
Tamir Tarihi: 6.01.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ FATİH MAHALLESİ GORDİON CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

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