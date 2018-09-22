  • BIST 1.503
  • Altın 461,027
  • Dolar 7,3647
  • Euro 9,0756
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Su Kesintisi 6 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Ocak 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 6 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 6 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 6 Ocak 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.01.2021 09:05:00
Tamir Tarihi: 6.01.2021 13:30:00
Detay: Cumhuriyet mahallesi Mithatpaşa caddesi No:12 önünde ani oluşan Ø200'lük font temiz su borusu arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi, Sağlık Mahallesi, Fidanlık Mahallesi, Korkut reis Mahallesi ve civarı

 

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.01.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.01.2021 17:00:00
Detay: Başkanlığımız, Etimesgut Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğünce işletmesi yapılan Etiler Mahallesi DMA bölgesinde izole alan çalışmayla kayıp ve kaçakların optimum seviyeye indirgenmesi, su kayıplarının ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. planlanan çalışmanın yapılabilmesi için Etiler Mahallesi bölgesinde planlı su kesintisi yapılması uygun görülmüştür. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • O ailelere kulak verilmeli06 Ocak 2021 Çarşamba 04:04
  • Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmadan satılıyor!06 Ocak 2021 Çarşamba 03:01
  • Sahiplenmek06 Ocak 2021 Çarşamba 02:02
  • Seyahat Acentelerinden destek talebi06 Ocak 2021 Çarşamba 01:00
  • Mansur Yavaş, Pqueen hayranı çıktı05 Ocak 2021 Salı 10:13
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 5 Ocak 2021 - ASKİ05 Ocak 2021 Salı 09:09
  • TYB, 2021'in İstiklal yılı olması dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek05 Ocak 2021 Salı 06:06
  • Kazanlılara rekor maske dağıtıldı05 Ocak 2021 Salı 05:05
  • Derin Öfke…!?05 Ocak 2021 Salı 04:04
  • Mücadeleyle geçen ömür - Mahmut Amca05 Ocak 2021 Salı 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti