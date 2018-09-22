Su Kesintisi 6 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 6 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 6 Ocak 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
6 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.01.2021 09:05:00
Tamir Tarihi: 6.01.2021 13:30:00
Detay: Cumhuriyet mahallesi Mithatpaşa caddesi No:12 önünde ani oluşan Ø200'lük font temiz su borusu arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi, Sağlık Mahallesi, Fidanlık Mahallesi, Korkut reis Mahallesi ve civarı
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.01.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.01.2021 17:00:00
Detay: Başkanlığımız, Etimesgut Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğünce işletmesi yapılan Etiler Mahallesi DMA bölgesinde izole alan çalışmayla kayıp ve kaçakların optimum seviyeye indirgenmesi, su kayıplarının ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. planlanan çalışmanın yapılabilmesi için Etiler Mahallesi bölgesinde planlı su kesintisi yapılması uygun görülmüştür. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi
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