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Su Kesintisi 6 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Şubat 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 6 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 6 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 6 Şubat 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.02.2020 11:00:00
Tamir Tarihi: 6.02.2020 22:00:00
Detay: Eryaman Mahallesi Şapka Devrimi Caddesinde Oluşan 600 Lük Ana Boru Arızasından Dolayı Su Kesintisi Mevcuttur
Etkilenen Yerler: YUNUS EMRE MAHALLESİ - ULUBATLI HASAN MAHALLESİ - GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ - FATİH MAHALLESİ - MEVLANA MAHALLESİ - TÖREKENT MAHALLESİ - 29 EKİM MAHALLESİ - MENDERES MAHALLESİ - FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ

  • ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.02.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 6.02.2020 22:00:00
Detay: ERYAMAN MAHALLESİ ŞAPKADEVRİMİ CAD DE 600 LÜK ŞEBEKE SU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ERYAMAN EVLERİ ERYMAN MAH TUNAHAN MAH YEŞİLOVA MAH.

  • YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.02.2020 10:20:00
Tamir Tarihi: 6.02.2020 13:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KUZEY YILDIZI MAHALLESİ 3609 SOKAK İÇERİSİNDEKİ 100 LÜK PVC BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SAAT 13:00 A KADAR SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BİZİM YÖRE SİTESİ AKSA SİTESİ.

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