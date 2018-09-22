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Su Kesintisi 6 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 6 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 6 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 6.07.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 6.07.2020 12:00:00
Detay: BEŞBEYLER TERFİ 25'LİK MOTORUN TERMİK ATMASINDAN DOLAYI SULARDA KESİNTİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: Körler Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi Ömerağa Mahallesi Beyler Mahallesi Yayalar Mahallesi, Yahyalar Mahallesi, Orta Mahallesi

 

KIZILCAHAMAM PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.07.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 6.07.2020 12:00:00
Detay: İsmetpaşa Mahallesi Tamam nı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: İsmetpaşa Mahallesi Tamam

 

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