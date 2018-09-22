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Su Kesintisi 7 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Aralık 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 7 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 7 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 7 Aralık 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

7 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.12.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 7.12.2020 12:00:00
Detay: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ ANADOLU 1.SOKAKDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ BİR KISMI

 

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.12.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.12.2020 17:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Turkuaz Mahallesi Berat caddesi içerisinde Q500 lük ana iletim hattında oluşan arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Polis çevirme noktası Karayolları çevirme noktası Maliye Arıtma Çankaya ünüversitesi ve Toki turkuaz geneli

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.12.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.12.2020 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 07.12.2020 09:30 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 07.12.2020 12:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi: Gülveren Mahallesi Yunus Emre Caddesi Üzerinde Altyapı Çalışması Yapan Firma Su Şebeke Hattına Verdiği Zararadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır. (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Gülveren Mahallesi Sanayi Bölgesi
Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Sanayi Bölgesi

 

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