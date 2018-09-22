Su Kesintisi 7 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 7 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 7 Ekim 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.10.2019 08:20:00
Tamir Tarihi: 7.10.2019 12:00:00
Detay: ZAFER MAHALLESİ TURAN CADDESİNDEKİ ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİNİN BİR KISMI,ZAFER MAHALLESİ,KURTULUŞ MAHALLESİ
- NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 7.10.2019 19:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi
- MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.10.2019 07:30:00
Tamir Tarihi: 7.10.2019 10:30:00
Detay: KUTLUDÜĞÜN MAH. KÖYDERESİ SOKAKTA OLUŞAN BİR ARIZADAN DOLAYI SU VERİLEMEMEKTEDİR
Etkilenen Yerler: KUTLUDÜĞÜN MAHALLESİ TUZLA CADDESİ YAZI MEVKİİ VE ÜST KOTLARI
- GÖLBAŞI su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2019 15:00:00
Detay: YAVRUCUK MAH HAYMANA YOLU CAD ÜZERİ Q280 SU ARIZA
Etkilenen Yerler: İKİZCE MAH ,GÖKÇÖYÜK MAH,HACI MURATLI MAH ,VE YAVRUCUK MAH BALLIKPINAR MAH ÇEVRESİ SU KESİNTİSİ YAPILACAK
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