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Su Kesintisi 7 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 7 Ekim 2019 Pazartesi Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 7 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 7 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 7 Ekim 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

7 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.10.2019 08:20:00
Tamir Tarihi: 7.10.2019 12:00:00
Detay: ZAFER MAHALLESİ TURAN CADDESİNDEKİ ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİNİN BİR KISMI,ZAFER MAHALLESİ,KURTULUŞ MAHALLESİ

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 7.10.2019 19:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

  • MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.10.2019 07:30:00
Tamir Tarihi: 7.10.2019 10:30:00
Detay: KUTLUDÜĞÜN MAH. KÖYDERESİ SOKAKTA OLUŞAN BİR ARIZADAN DOLAYI SU VERİLEMEMEKTEDİR
Etkilenen Yerler: KUTLUDÜĞÜN MAHALLESİ TUZLA CADDESİ YAZI MEVKİİ VE ÜST KOTLARI

  • GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2019 15:00:00
Detay: YAVRUCUK MAH HAYMANA YOLU CAD ÜZERİ Q280 SU ARIZA
Etkilenen Yerler: İKİZCE MAH ,GÖKÇÖYÜK MAH,HACI MURATLI MAH ,VE YAVRUCUK MAH BALLIKPINAR MAH ÇEVRESİ SU KESİNTİSİ YAPILACAK

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