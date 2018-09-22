Su Kesintisi 7 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 7 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK
Arıza Tarihi: 7.10.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.10.2021 15:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi kışladeresi caddesi içinde ani olarak oluşan Q110 pvc boru arızasından dolayı 15.00a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi'nin üst kotları
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 7.10.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.10.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle Susuz Mah.Akıncilar Cad No:22/C adresinde pe100_ø110 içme suyu Abone hatti baglanti çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Susuz Mah.2.Inönü cad ve Akincilar cad ve civari
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 7.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.10.2021 12:00:00
Detay: Başağaç mahallesi Eyüp gündoğan caddesinde plansız bir arıza sebebi ile mahallenin suları saat 12:00 ye kadar kesilmiştir.
Etkilenen Yerler: başağaç mahallesi
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 7.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.10.2021 17:00:00
Detay: KURTULUŞ MAHALLESİ ILIMAN MEVKİ TOKİ KONUTLARINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA ÇALIŞMA YAPIMI SIRASINDA OLUŞAN ARIZA SEBEİYLE MAHALLENİN SULARI 17:00 KADAR KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ
İLGİLİ HABERLER
Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.