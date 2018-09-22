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Su Kesintisi 7 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 7 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte  7 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

7 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

MAMAK

Arıza Tarihi: 7.10.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.10.2021 15:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi kışladeresi caddesi içinde ani olarak oluşan Q110 pvc boru arızasından dolayı 15.00a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi'nin üst kotları

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 7.10.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.10.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle Susuz Mah.Akıncilar Cad No:22/C adresinde pe100_ø110 içme suyu Abone hatti baglanti çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Susuz Mah.2.Inönü cad ve Akincilar cad ve civari

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 7.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.10.2021 12:00:00
Detay: Başağaç mahallesi Eyüp gündoğan caddesinde plansız bir arıza sebebi ile mahallenin suları saat 12:00 ye kadar kesilmiştir.
Etkilenen Yerler: başağaç mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 7.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.10.2021 17:00:00
Detay: KURTULUŞ MAHALLESİ ILIMAN MEVKİ TOKİ KONUTLARINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA ÇALIŞMA YAPIMI SIRASINDA OLUŞAN ARIZA SEBEİYLE MAHALLENİN SULARI 17:00 KADAR KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ

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