Su Kesintisi 7 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 7 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 7 Haziran 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- ÇUBUK su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.06.2019 10:05:00
Tamir Tarihi: 7.06.2019 17:00:00
Detay: BARBAROS MAH.FEDAKAR CAD. ANA SU BORUSU ARIZASI
Etkilenen Yerler: BARBAROS MAHALLESİ FEDAKAR CAD. TURNA SOKAK TURNA 1 TURNA 2 TURNA 3 TURNA 4 SOKAKLAR ETKİLENCK
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