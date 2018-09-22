Su Kesintisi 7 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 7 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 7 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.06.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 7.06.2020 13:30:00
Detay: İlk yerleşim mah.1901 cad ile 2022 cad köşesi Kardelen sitesi dagitim şebeke hatti 90 derecelik dirsek degişimi için ø100 duktil mma baglantisi yapilmasi gerekmektedir.
Etkilenen Yerler: Özonurkent sitesi, Zara Kızılırmak sitesi, Kardelenler sitesi, Erdem Çarşısı, Pazarkent sitesi, Saygınlar sitesi, Ayça sitesi, Boran 1 Sitesi
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.06.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 7.06.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ESTERĞON SOKAKTA OLUŞAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ESTERĞON SOKAK VE CEVRELERİ
ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.06.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 7.06.2020 12:30:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Yayalar Mahallesi Mustafa Al Sokak Toki Blokları İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: YAYALAR MAHALLESİ - BEYLER MAHALLESİ
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