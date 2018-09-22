  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 25 °C
»

Su Kesintisi 7 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 7 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 7 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 7 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

7 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.06.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 7.06.2020 13:30:00
Detay: İlk yerleşim mah.1901 cad ile 2022 cad köşesi Kardelen sitesi dagitim şebeke hatti 90 derecelik dirsek degişimi için ø100 duktil mma baglantisi yapilmasi gerekmektedir.
Etkilenen Yerler: Özonurkent sitesi, Zara Kızılırmak sitesi, Kardelenler sitesi, Erdem Çarşısı, Pazarkent sitesi, Saygınlar sitesi, Ayça sitesi, Boran 1 Sitesi

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.06.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 7.06.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ESTERĞON SOKAKTA OLUŞAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ESTERĞON SOKAK VE CEVRELERİ

 

ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.06.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 7.06.2020 12:30:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Yayalar Mahallesi Mustafa Al Sokak Toki Blokları İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: YAYALAR MAHALLESİ - BEYLER MAHALLESİ

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Azerbaycan Ve Bağımsızlık Süreci 206 Haziran 2020 Cumartesi 00:04
  • Bekçilerin yetkileri nelerdir? Polislerin yetkileri nelerdir? Bekçilerin yetkileri 202005 Haziran 2020 Cuma 21:00
  • Prof.Dr. Ufuk Tütün'den çarpıcı iddia, İkinci dalga olmayacak!05 Haziran 2020 Cuma 12:31
  • Dünya koronavirüs sıralamasında Türkiye kaçıncı?05 Haziran 2020 Cuma 10:31
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…05 Haziran 2020 Cuma 10:30
  • Medikalciler çözüm bekliyor05 Haziran 2020 Cuma 03:44
  • Sosyal Hayatı Destek Kredisi, can suyu olacak05 Haziran 2020 Cuma 02:29
  • Başkan Yavaş'tan Ankaragücü'ne destek sözü05 Haziran 2020 Cuma 01:32
  • BİK’ten gazetemize nezaket ziyareti05 Haziran 2020 Cuma 01:00
  • Kendimizi Ne Çok Seviyoruz05 Haziran 2020 Cuma 00:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti