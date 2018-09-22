Su Kesintisi 7 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 7 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 7 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 7.11.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.11.2019 13:00:00
Detay: ALACAATLI MAHALLESİ 3381/3 SOKAK NO=12 ÖNÜNDE YAPILAN ARIZA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: ALACAATLI MAHALLESİ 3381/3 SOKAK VE YAKIN ÇEVRESİNDE KESİNTİ OLACAKTIR.
TEMELLİ
Arıza Tarihi: 7.11.2019 08:50:00
Tamir Tarihi: 7.11.2019 14:00:00
Detay: TEMELLİ BELDESİ YENİHİSAR MAHALLESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: YENİHİSAR VE MALIKÖY MAHALLELERİ TAMAMI VE ÇEVRESİ
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 7.11.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 7.11.2019 13:30:00
Detay: ÇANKAYA ÇAYYOLU MAHALLESİNDE Q100 LÜK İÇME SUYU HATTINDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ANKARALILAR CAD. MEKSİKA CAD. BİR BÖLÜMÜ (KAFKAS,AZAT,YARENLER,YİĞİTLER,İŞBANKALILAR,ARI SİTELERİ) GORDİON AVM VE CİVARI ETKİLENECEKTİR.
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