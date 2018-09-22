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Su Kesintisi 7 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Kasım 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 7 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 7 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 7 Kasım 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

7 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.11.2020 10:30:00
Tamir Tarihi: 7.11.2020 12:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi Yayla Mahallesi PE 100- 90'LIK İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kayabaşı Mahallesi Yayla Mahallesi

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.11.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ FATİH MAHALLESİ GORDİON CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.11.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.11.2020 17:00:00
Detay: Yenimahalle Yakacik Mah.3579 sok.İçi pe100_ø90 icme suyu dagitim hatti boru degişimi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yakacik mah.3579 cad ici ve civari

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.11.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.11.2020 14:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ VILDAN SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİĞİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI

 

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