Su Kesintisi 7 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 7 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 7 Kasım 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.11.2020 10:30:00
Tamir Tarihi: 7.11.2020 12:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi Yayla Mahallesi PE 100- 90'LIK İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kayabaşı Mahallesi Yayla Mahallesi
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.11.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ FATİH MAHALLESİ GORDİON CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.11.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.11.2020 17:00:00
Detay: Yenimahalle Yakacik Mah.3579 sok.İçi pe100_ø90 icme suyu dagitim hatti boru degişimi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yakacik mah.3579 cad ici ve civari
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.11.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.11.2020 14:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ VILDAN SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİĞİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI
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