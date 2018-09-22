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Su Kesintisi 7 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Kasım 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 7 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 7 Kasım 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

7 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI

Arıza Tarihi: 7.11.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.11.2021 12:00:00
Detay: ÇAMLICA MAHALLESİ MEFKURE SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR (VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ).
Etkilenen Yerler: ÇAMLICA MAHALLESİ BİR KISMI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 7.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.11.2021 13:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ T.K.İ. ÖNÜNDE İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: Emniyet mahallesi Hipodrom caddesi Türkiye Kömür İşletmeleri Emniyet Genel Müdürlüğü Ankamall Makine Kimya Bektaşlar ve civarı

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