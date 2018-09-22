Su Kesintisi 7 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 7 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 7 Mayıs 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.05.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.05.2020 10:00:00
Detay: DEĞİRMENKAYA MAHALLESİNDE SONDAJ POMPASINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI 07.05.2020 SAAT 10:00 KADAR SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: DEĞİRMENKAYA MAHALLESİ
KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.05.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.05.2020 13:00:00
Detay: KAFKAS MH KARAKAYA CD NO.50 ÖNÜ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI.
Etkilenen Yerler: KAFKAS-KARAKAYA MH.
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