Su Kesintisi 7 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 7 Mayıs 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.05.2021 07:15:00
Tamir Tarihi: 7.05.2021 12:00:00
Detay: EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ ANKARA TOPTANCI HALİ İÇİ CAMİ ÖNÜ YOLDA SU PATLAGI
Etkilenen Yerler: TOPTANCI HALİ
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.05.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 7.05.2021 11:30:00
Detay: Beytepe mahallesi gündönümü caddesindeki pe 110 boru arızasından su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Soyaltın sitesi tamamı
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