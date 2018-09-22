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Su Kesintisi 7 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Mayıs 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 7 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 7 Mayıs 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

7 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.05.2021 07:15:00
Tamir Tarihi: 7.05.2021 12:00:00
Detay: EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ ANKARA TOPTANCI HALİ İÇİ CAMİ ÖNÜ YOLDA SU PATLAGI
Etkilenen Yerler: TOPTANCI HALİ

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.05.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 7.05.2021 11:30:00
Detay: Beytepe mahallesi gündönümü caddesindeki pe 110 boru arızasından su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Soyaltın sitesi tamamı

 

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