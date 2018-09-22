Su Kesintisi 7 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 7 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 7 Ocak 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- NALLIHAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.01.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 7.01.2020 13:25:00
Detay: Nallıhan ilçesi Hacıbey mahallesi Ankara -İstanbul Caddesinde meydana gelen dağıtım şebeke hattı nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi , Hacıbey Mahallesi , Yazı Mahallesi , Ali Ağa Mahallesi , Nasuh Paşa Mahallesi
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