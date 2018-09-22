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Su Kesintisi 7 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Ocak 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 7 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 7 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 7 Ocak 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

7 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.01.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 7.01.2020 13:25:00
Detay: Nallıhan ilçesi Hacıbey mahallesi Ankara -İstanbul Caddesinde meydana gelen dağıtım şebeke hattı nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi , Hacıbey Mahallesi , Yazı Mahallesi , Ali Ağa Mahallesi , Nasuh Paşa Mahallesi

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