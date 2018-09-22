Su Kesintisi 7 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 7 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 7 Şubat 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.02.2020 00:00:00
Tamir Tarihi: 31.12.1899 12:00:00
Detay: ANA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SAAT 09.00 İLE 12.00 SAATLERİNDE ARASINDA SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: HACIKARA MAHALLESİ, MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ, BİRİNCİ SOKAK, ALİ KAYAALP SOKAK
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