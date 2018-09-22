Su Kesintisi 7 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Şubat 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Şubat 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 7 Şubat 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

7 Şubat 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.02.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2021 18:00:00

Detay: Beşbeyler Sondaj kuyusundaki derin kuyuda meydana gelen İçme Suyu Motorlarında elektrik arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır

Etkilenen Yerler: : Körler Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi Ömerağa Mahallesi Beyler Mahallesi Yayalar Mahallesi, Yahyalar Mahallesi, Orta Mahallesi

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.02.2021 22:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2021 14:00:00

Detay: “Çankaya,Mamak ve Elmadağ İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçme suyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi” kapsamında Kâşifhoca Sokak ve Güvey Sokakta içme suyu iletim hattı çalışmasına İstinaden Ø500 mm ductil iletim hattının mevcut hatlara bağlantı imalatlarının yapılacağından dolayı 06.02.2021 Cumartesi günü saat 22.00 ve 07.02.2021 Pazar günü 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fakülteler Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Ön Cebeci Mahallesi ve çevresi

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.02.2021 22:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2021 14:00:00

Detay: Mamak ilçesi Balkiraz mahallesi Tıp fakültesi caddesi caddesi ile kaşif hoca caddesi köşesinde su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden ilgili firma tarafından Q500 lük duktil iletim hattının mevcut hatlara bağlantı yapılacağından 06.02.2021 Cumartesi günü saat 22.00 ve 07.02.2021 Pazar günü 14.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Abidinpaşa .Akdere. Kazım Orbay. Kutlu. Balkiraz. Saimekadın. Peyami safa. Kartaltepe. Mehtap. Mahalleri ile şafaktepe. Demirlibahçe. General zeki doğan mahallerin üst kotları

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.02.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2021 15:00:00

Detay: ETİMESUT BAHÇEKAPI MAH. SANAYİ BULVARI ÜZERİ ERK İNŞAAT TARAFINDAN YAPILAN KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASINDA Q200'LÜK DUKTİL BORUYA ZARAR VERİLMESİ NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: BAHÇEKAPI MAH. , HAVA VE JANDARMA LOJMANLARI.

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.02.2021 21:40:00

Tamir Tarihi: 6.02.2021 23:35:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YENİMAHALLE KUBİLAY SOKAKTAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE

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