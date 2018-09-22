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Su Kesintisi 8 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 8 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

8 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

KALECİK

Arıza Tarihi: 8.12.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 8.12.2021 14:00:00
Detay: Kalecik Çanşa kale mahallesi Tevfik Fikret sokak üzerinde bulunan PVC hatta oluşan arıza nedeniyle tahmini 14:00 a kadar Çanşa kale mahallesi emeklikent kısmına su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: ÇANŞA KALE MAHALLESİ

AYAŞ

Arıza Tarihi: 8.12.2021 11:30:00
Tamir Tarihi: 8.12.2021 13:00:00
Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Yusuf Gülkök caddesi içerisinde Başkent Doğalgaza bağlı müteahhit firma ekipleri tarafından yapılan doğalgaz hattı döşeme çalışması esnasında 90'lık içme suyu dağıtım hattına zarar vermesi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Emine Tevfika Ayaşlı mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 8.12.2021 11:30:00
Tamir Tarihi: 8.12.2021 15:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ: Çiğdemtepe mahallesi 1091 sokak içindeki ∅125 duktil boru üzerindeki kolye arızasından dolayı sular kesilmiştir
Etkilenen Yerler: Çiğdemtepe mahallesi genelinin suları kesilmiştir

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