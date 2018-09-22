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Su Kesintisi 8 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 8 Ekim 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 8 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 8 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 8 Ekim 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

8 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • KEÇİÖREN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 8.10.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.10.2019 13:30:00
Detay: BAĞLUM KARAKAYA MH BAĞLUM BUL. İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: KARAKAYA-KARŞIYAKA-HİSAR MAH.

  • NALLIHAN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2019 19:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

  • ALTINDAĞ su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 8.10.2019 08:10:00
Tamir Tarihi: 8.10.2019 14:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Hacı bayram mahallesi Atatürk bulvarı ile derman sokak köşedeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Hacı bayram mahallesi

  • PURSAKLAR su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 8.10.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 8.10.2019 11:30:00
Detay: Pursaklar İlçesi Saray Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Aktaş Caddesi içerisinde oluşan Şebeke arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Saray Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Aktaş Caddesi civarı

  

9 Ekim 2019 Çarşamba Ankara Bala Su Kesintisi 

  • BALA su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 9.10.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 14.10.2019 14:00:00
Detay: Ana iletim boru arızası
Etkilenen Yerler: Bala Kartaltepe mah ismetpaşa mah Göztepe mah hamidiye mah Şentepe mah

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