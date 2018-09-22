Su Kesintisi 8 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 8 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 8 Ekim 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2020 23:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:11.10.2020 23:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :15.10.2020 23:00 DETAY: PLANLI SU KESİNTİSİ : POLATLI YA SU TEMİN EDEN YÜZÜKBAŞI ANA İLETİM HATTINDA SIK,SIK ARIZALAR OLUŞMASINDAN DOLAYI REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: ŞENTEPE MAH.ESENTEPE MAH.GÜLVEREN MAH.İSTİKLAL MAH.YENİ MAH.CUMHURİYET MAH.ZAFER MAH.KURTULUŞ MAH.FATİH MAHALLESİ.GAZİ MAH.ŞEHİTLİK MAH.ÇAMLICA MAH.MEHMETAKİF MAH.KARAPINAR MAH.BASRI MAH.KARACAAHMET MAH.KIRANHARMAN MAH.SAZLAR MAH.GENÇALİ MAH.ÖMERLER MAH.BEYLİKKÖPRÜ MAH.KARAİLYAS MAH.İĞCİLER MAH.ESKİPOLATLI MAH.KARAHAMZALI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KOCAHACILI MAHALLELERİNİN TAMAMI
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2020 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Atatürk caddesi çok programlı lise önünde oluşan Q90 lık pvc boru arızasından dolayı 12.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler Kutludüğün mahallesi nin alt kotları
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