Su Kesintisi 8 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 8 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI
Arıza Tarihi: 8.10.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 8.10.2021 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ GÜLVEREN MAHALLESİ ALİ OSMAN PEHLİVANOĞLU CADDSİNDE ÇALIŞMA YAPAN YÜKLENİCİ FİRMANIN DAĞITIM ŞEBEKE HATTIMIZA VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ(YENİSANAYİ BİR BÖLÜMÜ)
GÜDÜL
Arıza Tarihi: 8.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2021 13:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ GARİPÇE MAHALLESİ DAĞITIM SEBEKE HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: GARİPÇE MAHALLESİ
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 8.10.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.10.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle Memlik mah Kümeevleri ici adresinde pe100_ø160 içme suyu baglanti çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir
Etkilenen Yerler: Memlik mah.Güneykent villari civari
POLATLI
Arıza Tarihi: 8.10.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 8.10.2021 14:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ŞENTEPE MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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