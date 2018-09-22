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Su Kesintisi 8 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Haziran 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 8 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Haziran 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

8 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.06.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.06.2021 15:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Fatih mahallesi Fehmi Eren Bulvarında devan eden atık su şebeke hattı yenileme çalışması esnasında Ø160 mm Asbest borunun zarar görmesi sonucu plansız su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi (tamamı)

 

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