Su Kesintisi 8 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 8 Haziran 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.06.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.06.2021 15:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Fatih mahallesi Fehmi Eren Bulvarında devan eden atık su şebeke hattı yenileme çalışması esnasında Ø160 mm Asbest borunun zarar görmesi sonucu plansız su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi (tamamı)
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