Su Kesintisi 8 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 8 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 8 Kasım 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.11.2020 21:25:00
Tamir Tarihi: 8.11.2020 11:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ ŞAFAK 5 SOKAKTA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ AKŞEMSETTİN CADDESİ Bİ KISMI VE BAĞLI SOKAKLAR-YUNUS EMRE CADDESİ-ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK CADDESİ Bİ KISMI-HİSAR CADDESİ
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.11.2020 08:35:00
Tamir Tarihi: 8.11.2020 12:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ HACIBEY MAHALLESİ NUMAN CADDESİNDE İÇME SUYU ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA 75 PVC BORU ARIZASI MEYDANA GELMİŞ OLUP , SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: HACIBEY MAHALLESİ - NASUHPAŞA MAHALLESİ - YAZI MAHALLESİ - ALİAĞA MAHALLESİ - ATATÜRK MAHALLESİ BİR KISMI
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.11.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİNDE MEYDANA GELEN VANA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ- ZAFER MAHALLESİ- KURTULUŞ MAHALLESİ
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