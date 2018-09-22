Su Kesintisi 8 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
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İşte 8 Kasım 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 8.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 8.11.2021 17:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 164 caddede Q100 LUK ÇELİK HATTIN BAKIM VE ONARIMI NEDENİ İLE 08.11.2021 SAAT 10:00 İLE 17:00 ARASI S KESİNTİSİ YAPILLAK
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİN BİR KISMI
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