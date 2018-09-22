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Su Kesintisi 8 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Kasım 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 8 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Kasım 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

8 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 8.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 8.11.2021 17:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 164 caddede Q100 LUK ÇELİK HATTIN BAKIM VE ONARIMI NEDENİ İLE 08.11.2021 SAAT 10:00 İLE 17:00 ARASI S KESİNTİSİ YAPILLAK
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİN BİR KISMI

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