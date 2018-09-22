Su Kesintisi 8 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 8 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 8 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.03.2020 05:00:00
Tamir Tarihi: 8.03.2020 17:00:00
Detay: Alacaatlı mah. 3381/2 sok. da Ana hatta oluşan arızadan dolayı Sular kesilmiştir
Etkilenen Yerler: alacaatlı mah. 3381 cad bir kısmı 3381/1 sok. 3381/2 sok 3381/3 sok 5024 sok 5025 sok 3296 cad bir kısmı ve civarları
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.03.2020 10:50:00
Tamir Tarihi: 8.03.2020 12:35:00
Detay: CUMHURİYET MAHALLESİ KOSAVA SOKAKTA MEYDANA GELEN ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ
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