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Su Kesintisi 8 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 8 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 8 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

8 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.03.2020 05:00:00
Tamir Tarihi: 8.03.2020 17:00:00
Detay: Alacaatlı mah. 3381/2 sok. da Ana hatta oluşan arızadan dolayı Sular kesilmiştir
Etkilenen Yerler: alacaatlı mah. 3381 cad bir kısmı 3381/1 sok. 3381/2 sok 3381/3 sok 5024 sok 5025 sok 3296 cad bir kısmı ve civarları

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.03.2020 10:50:00
Tamir Tarihi: 8.03.2020 12:35:00
Detay: CUMHURİYET MAHALLESİ KOSAVA SOKAKTA MEYDANA GELEN ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ

 

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