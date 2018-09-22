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Su Kesintisi 8 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Mayıs 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 8 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 8 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Mayıs 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

8 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.05.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.05.2020 10:00:00
Detay: DEĞİRMENKAYA MAHALLESİNDE SONDAJ POMPASINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI 07.05.2020 SAAT 10:00 KADAR SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: DEĞİRMENKAYA MAHALLESİ

 

ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.05.2020 08:40:00
Tamir Tarihi: 8.05.2020 12:00:00
Detay: Ø110mm POLİETİLEN BORU ARIZASI nedeniye Esenboğa Mahallesi Turgut Özal caddesine bağlı Beste Sokak,Refik Sokak, HüseyinGazi Sokak, Farabi Sokaklara saat 12:00'a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Esenboğa Mahallesi Turgut Özal caddesine bağlı sokaklar

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.05.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.05.2020 12:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ÇAMLIK 3.SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI, ÇAMLIK 1,ÇAMLIK 2,ÇAMLIK 3, VİLDAN SOKAK

 

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