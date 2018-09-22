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Su Kesintisi 8 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 8 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 8 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

8 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.04.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 10.04.2020 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gürgen Sokak içerisinde oluşan 110'luk PE100 içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı etkilenecektir.

 

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.04.2020 11:00:00
Tamir Tarihi: 8.04.2020 15:00:00
Detay: Törekent Mahallesi, 281 cd. de meydana gelen,110 luk Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi meydana gelmiştir.
Etkilenen Yerler: TÖREKENT MAHALLESİ

 

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