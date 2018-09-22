Su Kesintisi 8 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 8 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.04.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.04.2021 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 08.04.2021 09:30 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 08.04.2021 12:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi : Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Üzerinde Oluşan Su Şebeke Hatındaki Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Esentepe Mahallesi
Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.04.2021 03:30:00
Tamir Tarihi: 8.04.2021 12:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi 709 sokak içerisinde Büyükşehir Belediyesi Fen işleri çalışma yaparken Q 100,lük Düctil şebeke hattına zarar vermiştir bundan kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Güzelkent Mahallesi geneli ve Yavuz selim Mahallesi bir kısmı
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