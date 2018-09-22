Su Kesintisi 8 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Şubat 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 8 Şubat 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Şubat 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.02.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2021 22:00:00
Detay: Beşbeyler Sondaj kuyusundaki derin kuyuda meydana gelen İçme Suyu Motorlarında arızadan Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: : Körler Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi Ömerağa Mahallesi Beyler Mahallesi Yayalar Mahallesi, Yahyalar Mahallesi, Orta Mahallesi
ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.02.2021 21:40:00
Tamir Tarihi: 6.02.2021 23:35:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YENİMAHALLE KUBİLAY SOKAKTAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.