Su Kesintisi 8 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Şubat 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?