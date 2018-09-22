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Su Kesintisi 8 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Şubat 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 8 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Şubat 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Şubat 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

8 Şubat 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.02.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2021 22:00:00
Detay: Beşbeyler Sondaj kuyusundaki derin kuyuda meydana gelen İçme Suyu Motorlarında arızadan Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: : Körler Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi Ömerağa Mahallesi Beyler Mahallesi Yayalar Mahallesi, Yahyalar Mahallesi, Orta Mahallesi

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.02.2021 21:40:00
Tamir Tarihi: 6.02.2021 23:35:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YENİMAHALLE KUBİLAY SOKAKTAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE

 

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