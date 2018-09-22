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Su Kesintisi 9 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Aralık 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 9 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 9 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Aralık 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.12.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 9.12.2020 13:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Hacıbey Mahallesi Gürsel Caddesinde İçmesuyu Altyapı Yenileme Çalışmasında PVC Ø75 mm Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Sebebiyle Plansız İçmesuyu Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Hacıbey Mh. - Aliağa Mh. - Atatürk Mh. - Yazı Mh.

 

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.12.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 9.12.2020 15:00:00
Detay: Başkanlığımız, Etimesgut Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğünce işletmesi yapılan Alsancak DMA-2 bölgesinde izole alan çalışmayla kayıp ve kaçakların optimum seviyeye indirgenmesi, su kayıplarının ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. planlanan çalışmanın yapılabilmesi için Alsancak Mahallesi bölgesinde planlı su kesintisi yapılması uygun görülmüştür. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Alsancak mahallesi.

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.12.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.12.2020 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 09.12.2020 09.00 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 09.12.2020 12:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi Yunus EmreCaddesi Üzerinde Altyapı Çalışması Yapan Yüklenici Firma Su Şebeke Hattına Verdiği Zararadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır. (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Gülveren Mahallesi Sanayi Mevki
Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Sanayi Mevki

 

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