Su Kesintisi 9 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 9 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
9 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 9.12.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 9.12.2021 17:00:00
Detay: KEÇİÖREN İLÇESİ YEŞİLÖZ MAHALLESİ Ş.ÖMER HALİS DEMİR BULVARI İÇERİSİNDE N3 ZONU ÜZERİNDE Q600 LÜK VANA ARIZASI OLDUGUNDAN DEGİŞİMİ YAPILACAGINDAN DOLAYI 09.12.2021 TARİHİNDE 08:00-17:00 ARASI SUKESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: KEÇİÖREN İLÇESİ: ŞEFKAT- GÜÇLÜKAYA-YEŞİLÖZ-ÇALDIRAN-KAMİL OCAK MAHALLERİ ALTINDAĞ İLÇESİ :SOLFASOL- BARAJ-YILDIZTEPE MAHALLLESİ
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 9.12.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.12.2021 12:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ MEHMET KAYAPINAR CADDESİNDEKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARINDA PE100 Ø125 BORUDA HAT BAĞLANTISI YAPILACAĞINDAN BELİRLİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
POLATLI
Arıza Tarihi: 9.12.2021 10:15:00
Tamir Tarihi: 9.12.2021 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ŞEHİTLİK MAHALLESİ OVA SOKAKTA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DAĞITIM ŞABEKEMİZE VERDİĞİ HASARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
KIZILCAHAMAM
Arıza Tarihi: 9.12.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 9.12.2021 17:00:00
Detay: Yenice Mahallesi Deli İmam Caddesi Dağıtım Şebeke Arızası Nedeniyle Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yenice Mahallesi Geneli
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