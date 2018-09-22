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Su Kesintisi 9 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 9 Ekim 2019 Çarşamba Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 9 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 9 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 9 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

9 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • YENİMAHALLE su kesintisi

Arıza Tarihi: 9.10.2019 09:05:00
Tamir Tarihi: 9.10.2019 12:05:00
Detay: YENİMAHALLE YAKACIK 3606 SOKAK İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADANDOLAYI SULAR KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: YAKACIK CAMLICA AYRAN VE CİVARI

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 9.10.2019 19:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

  • ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 9.10.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 9.10.2019 13:00:00
Detay: ÖVEÇLER MAHALLESİ 1335. SOKAK İÇERİSİNDE ANİ OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ÖVEÇLER MAHALLESİ, AŞAĞI ÖVEÇLER, YUKARI ÖVEÇLER VE CİVARI

  • GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 9.10.2019 11:00:00
Tamir Tarihi: 9.10.2019 17:00:00
Detay: İNCEK MAH 1071 CAD İÇİ SU ARIZA
Etkilenen Yerler: TULUMTAŞ MAH , KOPARAN MAH ,İNCEK MAH

 

  • BEYPAZARI su kesintisi

Arıza Tarihi: 9.10.2019 09:10:00
Tamir Tarihi: 9.10.2019 11:00:00
Detay: GAZİPAŞA MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTI BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SU KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİNİN BİR KISMI BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMI

  • BALA su kesintisi

Arıza Tarihi: 9.10.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 9.10.2019 17:30:00
Detay: Ana iletim hattı boru arızası su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Bala Tatarhüyük mah Eğribasan Suyugüzel mah Aşağıhacıbekir mah Yukarhacıbekir mah

  • ETİMESGUT su kesintisi

Arıza Tarihi: 9.10.2019 10:30:00
Tamir Tarihi: 9.10.2019 15:00:00
Detay: Etimesgut ilçesine bağlı Şeyh Şamil mahallesi 137 sokak ile 131 sokak kesişimi oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Şeyh Şamil mahallesi

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 9.10.2019 10:40:00
Tamir Tarihi: 9.10.2019 14:00:00
Detay: HİSAR MAHALLESİ KARTALCIK SOKAK İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR - KARŞIYAKA - KARAKAYA

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