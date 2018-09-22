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Su Kesintisi 9 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Ekim 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 9 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 9 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Ekim 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.10.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2020 23:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:11.10.2020 23:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :15.10.2020 23:00 DETAY: PLANLI SU KESİNTİSİ : POLATLI YA SU TEMİN EDEN YÜZÜKBAŞI ANA İLETİM HATTINDA SIK,SIK ARIZALAR OLUŞMASINDAN DOLAYI REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: ŞENTEPE MAH.ESENTEPE MAH.GÜLVEREN MAH.İSTİKLAL MAH.YENİ MAH.CUMHURİYET MAH.ZAFER MAH.KURTULUŞ MAH.FATİH MAHALLESİ.GAZİ MAH.ŞEHİTLİK MAH.ÇAMLICA MAH.MEHMETAKİF MAH.KARAPINAR MAH.BASRI MAH.KARACAAHMET MAH.KIRANHARMAN MAH.SAZLAR MAH.GENÇALİ MAH.ÖMERLER MAH.BEYLİKKÖPRÜ MAH.KARAİLYAS MAH.İĞCİLER MAH.ESKİPOLATLI MAH.KARAHAMZALI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KOCAHACILI MAHALLELERİNİN TAMAMI

 

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