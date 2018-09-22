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Su Kesintisi 9 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Eylül 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 9 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 9 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Eylül 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.09.2020 09:40:00
Tamir Tarihi: 9.09.2020 12:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Ömerağa Mahallesi Beşbeyler Caddesi 75' lık PVC Boru İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: Ömerağa Mahallesi

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.09.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 9.09.2020 15:00:00
Detay: Detay: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİNDE DAĞITIM ŞEBE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI KURUTULUŞ MAHALLESİ GENELİ HACIKARA MAHALLESİ GENELİ

 

AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.09.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 9.09.2020 17:00:00
Detay: AYAŞ OLTAN MAHALLESİ 160 LIK ANA İLETİM HATTI
Etkilenen Yerler: OLTAN, TEPE, KONUT, EVREN, EMEK,FİDAN, GÜLAMİ SOKAKLARI

 

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