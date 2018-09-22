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Su Kesintisi 9 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Haziran 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 9 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 9 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Haziran 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BALA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.06.2020 15:00:00
Tamir Tarihi: 8.06.2020 18:00:00
Detay: Yeni Su deposu bağlantısı yapılacağından dolayı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Bala Afşar mah Geneli

 

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