Su Kesintisi 9 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 9 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 9 Haziran 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
9 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BALA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.06.2020 15:00:00
Tamir Tarihi: 8.06.2020 18:00:00
Detay: Yeni Su deposu bağlantısı yapılacağından dolayı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Bala Afşar mah Geneli
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