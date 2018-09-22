Su Kesintisi 9 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
9 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.06.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 9.06.2021 09:30:00
Detay: Polatlı İlçesi Yeni Mahalle Bozkurt Caddesindeki Anavana arızasında dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle Bir Bölümü - Cumhuriyet Mahallesi Bir Bölümü
KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.06.2021 08:35:00
Tamir Tarihi: 9.06.2021 10:30:00
Detay: KALECİK HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ GÜMÜŞPINAR SERPMELERİ (OVABAĞI MEVKİİ) ÜZERİNDE BULUNAN Q63 LÜK PVC HATTINDA İLGİLİ FİRMANIN KANAL ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLI OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.TAHMİNİ SU VERİLME SAATİ 10:30 DUR.
Etkilenen Yerler: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ GÜMÜŞPINAR SERPMELERİ (OVABAĞI)
BALA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 9.06.2021 15:30:00
Detay: BALA ŞENTEPE MAH ATATÜRK BULVARI ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BALA KARTALTE MAH GÖZTEPE MAH İSMETPAŞA MAH HAMİDİYE MAH ŞENTEPE MAH
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