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Su Kesintisi 9 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 9 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 9.06.2021 09:30:00
Detay: Polatlı İlçesi Yeni Mahalle Bozkurt Caddesindeki Anavana arızasında dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle Bir Bölümü - Cumhuriyet Mahallesi Bir Bölümü

 

KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2021 08:35:00
Tamir Tarihi: 9.06.2021 10:30:00
Detay: KALECİK HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ GÜMÜŞPINAR SERPMELERİ (OVABAĞI MEVKİİ) ÜZERİNDE BULUNAN Q63 LÜK PVC HATTINDA İLGİLİ FİRMANIN KANAL ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLI OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.TAHMİNİ SU VERİLME SAATİ 10:30 DUR.
Etkilenen Yerler: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ GÜMÜŞPINAR SERPMELERİ (OVABAĞI)

 

BALA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 9.06.2021 15:30:00
Detay: BALA ŞENTEPE MAH ATATÜRK BULVARI ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BALA KARTALTE MAH GÖZTEPE MAH İSMETPAŞA MAH HAMİDİYE MAH ŞENTEPE MAH

 

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