Su Kesintisi 9 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 9 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 9 Kasım 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
9 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.11.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 9.11.2020 11:30:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ŞEHİTLİK MAHALLESİ KÜRŞAD SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ
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