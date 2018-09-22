Su Kesintisi 9 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 9 Kasım 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
9 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 9.11.2021 09:10:00
Tamir Tarihi: 9.11.2021 14:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi bahçelievler mahallesi 35 caddede @ 160 PE borudaki arıza nedeniyle 09/11/2021 saat 09:10 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesinin bir kısmı.
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 9.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 9.11.2021 13:30:00
Detay: Pursaklar İlçesi,Saray cumhuriyet mahallesi Çandır cad içerisinde meydana gelen PE100 280 lik içmesuyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler :Saray cumhuriyet mah bir kısmı Etkilenecektir.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 11.11.2021 12:00:00
Tamir Tarihi: 11.11.2021 23:55:00
Detay: ALTINDAĞ BÖLGE PLANLI SU KESİNTİSİ P-17 Pompa istanyonunda Elektirik ve Mekanik işleri şube müdürlüğü uhtesinde çalışan firma ile 11.11.2021 tarihinde elektrik ve mekanik işlerinde kapasite artımı çalışması sebebiyle 11.11.2021 tarihinde saat 12:00 ile 23:55 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Beşikkaya mah.Karapürçek mah.Başpınar mah.Feridun çelik mah.Kavaklı mah.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 9.11.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 9.11.2021 15:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Yavrucuk mahallesi Haymana yolu üzeri elektrik kazı çalışması nedeni ile @ 90 PE boruya hasar verildi 09/11/2021 saat 11:00 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Yavrucuk mahallesi.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 9.11.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 9.11.2021 15:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi taş pınar mahallesi otan sitesinde @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 09/11/2021 saat 11:00 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: OTAN SİTESİ
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