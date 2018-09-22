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Su Kesintisi 9 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Mart 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 9 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Mart 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇUBUKSU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.03.2021 14:15:00
Tamir Tarihi: 8.03.2021 17:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ ESENBOĞA MAH YÜKLENİCİ FİRMA KANAL HATTI DÖEŞEME ÇALIŞMASI ESNASINDA Ø90 BORUYA ZARAR VERDİĞİNDEN ESENBOĞA MERKEZ MAHALLESİNDE SAAT 17:00 A KADAR SU KESİTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ESENBOĞ AMERKEZ MAH

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.03.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 9.03.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ DEMİRCİLER SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA KAZI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ZARAR NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ NİN BİR KISMI

 

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.03.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 9.03.2021 13:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Yazı Mahallesi Dere sokak ta devam eden içme suyu altyapı yenileme çalışmalarında meydana gelen 75 lik PVC dağıtım şebeke hattı arızası nedeniyle saat 13:00 e kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yazı Mahallesi-Hacı bey Mahallesi-Nasuh paşa Mahallesi-Ali ağa Mahallesi-Atatürk Mahallesi.

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.03.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 9.03.2021 12:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:09.03.2021 07:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :09.03.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : CUMHURİYET MAHALLESİ BATTALGAZİ CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: CUMHURİYET MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ

 

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