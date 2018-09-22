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Su Kesintisi 9 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 9 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 9 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Mayıs 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.05.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.05.2020 10:00:00
Detay: DEĞİRMENKAYA MAHALLESİNDE SONDAJ POMPASINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI 07.05.2020 SAAT 10:00 KADAR SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: DEĞİRMENKAYA MAHALLESİ

 

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.05.2020 04:45:00
Tamir Tarihi: 9.05.2020 12:00:00
Detay: Ø 110 luk PE Boru Arızası
Etkilenen Yerler: Atakent Mahallesi Banka Blokları K-1 Adasının bir Kısmı

 

KAZAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.05.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 9.05.2020 17:00:00
Detay: Kahramankazan ilçesi Saray mahallesinde Ana iletim hattında yapılacak olan bakım onarım çalışması sebebiyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Saraykent San Sit , Keresteciler San Sitelerinde

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.05.2020 13:50:00
Tamir Tarihi: 9.05.2020 15:30:00
Detay: Malazgirt Mahallesi 1006 Cadde'de Meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Malazgirt Mahallesi

 

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