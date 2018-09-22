Su Kesintisi 9 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 9 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 9 Nisan 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
9 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.04.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 9.04.2020 16:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Sağlam Sokak üzerinde bulunan mevcut Ø180'lik HDPE içme suyu iletim hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir. Pazarcı sokak, Arş sokak, Önder sokak, Cengaver sokak, Yunus emre caddesi, Sezdirmez sokak, Onur sokak, Cengiz Topel sokak, Bahar sokak, Yıldız caddesi, Sedef sokak, Ceyhan sokak, Özdemir sokak, Hatırlı sokak, Didim sokak, Bağlarbaşı sokak, Külleci sokak, Ceyhan caddesi, Gürgen sokak
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